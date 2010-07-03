Омич заставил скрипача играть "Мурку" и украл у него телефон

13:38
13:38
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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Октябрьский районный суд Омска приговорил 23-летнего местного жителя к году лишения свободы в колонии общего режима за хищение телефона у студента, передает РИА Новости.
Инцидент произошел 24 июня. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил на улице студента со скрипкой, догнал его, ударил в живот и попросил сыграть "Мурку". Тот исполнил просьбу, предварительно выложив личные вещи на веранду близлежащего здания. Фигурант уголовного дела взял мобильный телефон молодого человека и скрылся.
Потерпевший обратился в полицию, личность нападавшего была оперативно установлена. Отмечается, что ранее он уже был судим. Дело завели по статье о грабеже.
Ранее столичный суд признал 25-летнего москвича виновным в убийстве отца 1966 года рождения и бабушки 1932 года рождения и приговорил его к 17,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Инцидент произошел в мае на Чертановской улице. Убийства молодой человек совершил из личной неприязни. Тела он расчленил и вывез останки в Битцевский и Кусковский лесопарки, после чего попытался сжечь.
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