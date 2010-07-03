Москвичу дали 17,5 лет колонии за убийство и расчленение отца и бабушки

17:51
17:51
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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Столичный суд признал 25-летнего Романа Парфенова виновным в убийстве отца 1966 года рождения и бабушки 1932 года рождения и приговорил его к 17,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом пишет Агентство "Москва".
Инцидент произошел в мае прошлого года на Чертановской улице. Как установило следствие, убийства молодой человек совершил из личной неприязни. Тела он расчленил и вывез останки в Битцевский и Кусковский лесопарки, после чего попытался сжечь, обложив покрышками.
Обгоревшие фрагменты тел были обнаружены на следующее утро. Вскоре Парфенова задержали, в его квартире нашли орудие преступления и следы расправы.
Ранее правоохранительные органы задержали троих жителей Ногинска по подозрению в убийстве 33-летнего мужчины. По версии следствия, ночью компания распивала спиртное в квартире одного из подозреваемых, затем между двумя мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемые решили совершить убийство оппонента. Хозяин квартиры вколол потерпевшему максимальную дозу нейролептика. После этого мужчину убили и расчленили, а части тела закопали в лесном массиве.
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