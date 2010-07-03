СК проверит данные о махинациях с деньгами столичных пенсионеров

16:19
16:19
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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет организует проверку после появления в СМИ информации о махинациях коммерческой фирмы "СоцАгроФинанс" с деньгами пенсионеров в Москве. Такое поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.
По словам представителя СК Светланы Петренко, будут изучены схемы, по которым привлекались денежные средства, а также проверена законность инвестирования.
До этого на одном из федеральных каналов показали сюжет о том, что несколько десятков столичных пенсионеров были обмануты фирмой "СоцАгроФинанс": компания обещала вкладчикам прибыль до 40% годовых, но люди не получают процентов уже несколько месяцев. При этом отмечается, что деньги шли на развитие крестьянско-фермерского хозяйства в Тверской области, которое по-прежнему успешно функционирует.
Ранее сообщалось, что бывшего директора московской школы Константина Петрова приговорили к четырем годам колонии общего режима за мошенничество и превышение должностных полномочий. Суд установил, что с января 2007 года по июнь 2010 года директор под предлогом благотворительной помощи предлагал родственникам детей, поступающих в учебное заведение, переводить финансовые средства на счет некоммерческого фонда. Деньги Петров в итоге похитил, перечислив их на подконтрольные банковские счета.
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