СК проверяет информацию о доведении Быстрицкой до самоубийства

11:40
11:40
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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Следственные органы проверяют информацию о доведении до самоубийства народной артистки СССР Элины Быстрицкой, сообщает Агентство "Москва". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По предварительным данным, сиделки артистки умышленно не выполняли возложенные на них обязательства по уходу за Быстрицкой, чем довели ее до самоубийства.
По сообщению телеканала "Звезда", в СК с просьбой проверить обстоятельства гибели артистки обратились ее друзья – это инициативная группа из 20 человек во главе с крестным актрисы Сергеем Залесским.
"Это уважаемые люди – народные артисты Советского Союза, народные артисты России, все, кто не смог попасть к ней и были грубо остановлены при попытке пообщаться с ней", – рассказала продюсер и подруга актрисы Ксения Рубцова.
Она уверена, что семья Быстрицкой могла заморить артистку голодом. По ее словам, аналогичного мнения придерживаются "многие близкие актрисы".
Подтвердил эту информацию и автор документа Сергей Залесский. Режиссер Андрей Житинкин, в свою очередь, уточнил, что в письме к СК друзья артистки не требовали ответа, а просто обозначили свое беспокойство.
Элина Быстрицкая умерла 26 апреля. В последние годы она тяжело болела. Многие деятели культуры и политики выразили свои соболезнования в связи со смертью актрисы. Сергей Собянин отметил, что Быстрицкая была "женщиной удивительной красоты и благородства".
29 апреля народную артистку похоронили на Новодевичьем кладбище.
В кино Быстрицкая дебютировала в 1950 году – в фильме "В мирные дни". С 1980 года она была главой федерации художественной гимнастики СССР и военно-патриотической комиссии Союза театральных деятелей.
Большую известность актрисе принесла роль Аксиньи в "Тихом Доне". С конца 1960-х Быстрицкая отказывалась сниматься в кино, считая предлагаемые роли недостаточно серьезными. Вернулась на экраны она только в начале 1990-х, сыграв в эпизодических ролях в перестроечных фильмах ("Семь дней после убийства", "Бравые парни" и других).
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