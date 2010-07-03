Экс-замначальника ОМВД "Лефортово" приговорили к восьми годам тюрьмы

19:07
19:07
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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Экс-замначальника отдела МВД по району Лефортово Анзор Шулая приговорен к 8 годам колонии общего режима. Лефортовский районный суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и присвоении 7 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".
Второй фигурант дела – бизнесмен Евгений Тарасов – приговорен к трем годам и девяти месяцам колонии за пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями. В связи с фактическим отбытием наказания его освободили в зале суда.
По версии следствия, Шулая, используя свое должностное положение, присвоил не менее 7 миллионов рублей, ранее изъятые по находящемуся в его производстве уголовному делу.
Чтобы скрыть следы Шулая обратился к потерпевшему по аналогичному уголовному делу и убедил за денежное вознаграждение заявить, что в ходе кражи у него похитили не 400 тысяч рублей, а 10 миллионов рублей, а также сфальсифицировать расписку о принадлежности ему этой суммы.
Мужчина не согласился и обратился в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что СК организует проверку информации о махинациях с деньгами пенсионеров в Москве. Следователям предстоит изучить схемы, по которым привлекались денежные средства, а также проверить законность инвестирования.
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