Пойманный в метро "заяц" оказался преступником в федеральном розыске

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столичном метро задержали мужчину, который числится в федеральном розыске. Злоумышленник пытался проехать в подземке без билета.

"Преступника поймали на станции метро "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Нарушителя остановили за попытку пройти в метро без билета", – цитирует Агентство "Москва" пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".

Пассажира передали полицейским для установления личности, так как у него при себе была только копия паспорта. При проверке оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске УФСИН Московской области по делу о краже. Подозреваемого передадут в УФСИН. Также ему предстоит выплатить штраф в размере одной тысячи рублей за неоплаченный проход в метро.

Ранее сообщалось, что в Москве с помощью системы распознавания лиц задержали несколько сотен человек, больше 60 из которых находились в федеральном розыске. Как рассказали в главном управлении МВД по столице, систему тестируют уже два года. Она сопоставляет лица из видеопотока с базой людей, находящихся в розыске, и в случае совпадения уведомляет работающих поблизости сотрудников полиции. В 2018 году устройства распознавания появились в московском метро, но их местоположение и количество не раскрываются.

