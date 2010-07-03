МЖД опровергла обрушение тоннеля под путями Курского направления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В пресс-службе МЖД сообщили, что информация об обрушении автомобильного тоннеля под путями Курского направления Московской железной дороги не соответствует действительности, передает Агентство "Москва".
"По предварительной информации, ночью через автомобильный тоннель проехал негабаритный грузовой автомобиль, в результате чего осыпалась незначительная часть штукатурки. Ее оперативно убрали", – говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Иловайская, дом 1, строение 1.
Ранее СМИ писали, что под железнодорожными путями на юго-востоке столицы произошло небольшое обрушение. Сообщалось, что фура при попытке проехать через автомобильный тоннель под железной дорогой зацепила его кузовом, повредив верхний свод.
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