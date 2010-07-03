Человек упал под поезд на станции "Алтуфьево"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Пассажир упал под прибывающий поезд на станции "Алтуфьево" Московского метрополитена. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает ТАСС.

"Инцидент произошел на станции "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии", – сказали агентству.

Пассажира уже достали из-под поезда, движение восстановлено.

В конце августа пассажир погиб после падения под поезд на станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии. Это произошло около 15:48. Полицейские вызвали скорую помощь, но медики уже констатировали смерть пассажира.

