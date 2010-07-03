Обрушение произошло под железнодорожными путями на юго-востоке Москвы

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Небольшое обрушение произошло под железнодорожными путями на юго-востоке столицы, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, фура при попытке проехать автомобильный тоннель под железной дорогой зацепила его кузовом, повредив верхний свод.

Дежурные подразделения МЧС уже выехали на место происшествия. По данным СМИ, инцидент произошло на Иловайской улице.

Ранее водитель грузовика Hyundai сбил двух рабочих на МКАД, проводивших дорожные работы на проезжей части.