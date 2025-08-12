Аудиосистемы столичных автобусов подверглись хакерской атаке

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Ложные аудиосообщения прозвучали в столичных автобусах коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз" из-за хакерской атаки, заявили Агентству "Москва" в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что в Москве в автобусе маршрута 191 хакеры включили оповещение с записью об угрозе и призывом пройти в убежище.

Перевозчик отметил, что в настоящее время ведется проверка сетевой инфраструктуры. Сейчас автобусы курсируют по маршруту в штатном режиме.

До этого стало известно, что хакер из Новосибирска взломал свыше 70 веб-камер российских организаций. Злоумышленник для этих целей пользовался вредоносным программным обеспечением.

Против хакера возбуждено уголовное дело. В качестве наказания ему грозит до 4 лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности злоумышленника.