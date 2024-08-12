SCMP: Китай признал повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем

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Китай признал повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем Newnew Polar Bear. Инцидент был назван случайным, сообщает газета South China Morning Post.

Как отмечает издание, Китай передал Финляндии и Эстонии материалы собственного расследования повреждения газопровода.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Как заявлял министр охраны окружающей среды и климата Кай Мюккянен, повреждение могло произойти из-за внешних сил.

Позже центральная криминальная полиция Финляндии объявила, что на месте повреждения газопровода был обнаружен якорь, который мог принадлежать китайскому судну. Правоохранители связались с властями КНР, чтобы расширить сотрудничество двух стран в раскрытии дела.