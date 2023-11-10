В Финляндии допустили, что якорь у Balticconnector может принадлежать кораблю КНР

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Экспертиза центральной криминальной полиции Финляндии усилила подозрения в том, что найденный на месте повреждения газопровода Balticconnector якорь может принадлежать китайскому судну, пишет РИА Новости со ссылкой на полицию республики.

"Сотрудничество между Финляндией, Эстонией и поддерживающими их национальными властями было тесным и успешным. Полиция также активизировала контакты с китайскими властями для раскрытия дела", – отметили в полиции.

Там заявили, что главным виновником повреждения газопровода все еще рассматривается судно Newnew Polar Bear. Они уже связались с властями КНР, чтобы расширить сотрудничество в раскрытии дела.

"На данном этапе мы можем констатировать, что якорь, поднятый из моря 24 октября 2023 года, по некоторым техническим деталям можно считать принадлежащим Newnew Polar Bear. <...> на указанном якоре также была обнаружена краска того же типа, что и на поврежденном газопроводе", – сказал представитель полиции Ристо Лохи.

Ранее в МИД Китая заявляли, что Пекин готов оказать необходимое содействие в расследовании. Финская сторона также уведомила Россию о ходе расследования инцидента с повреждением газопровода.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

Между тем в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. По словам министра охраны окружающей среды и климата Кайя Мюккянена, поломка вызвана внешними силами.

В свою очередь, береговая охрана Финляндии не исключает связи обрыва российского телекоммуникационного кабеля "Балтика" и инцидента на газопроводе Balticconnector.