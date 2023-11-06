В Финляндии не исключили связи обрыва российского кабеля с повреждением Balticconnector

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Береговая охрана Финляндии не исключает связи обрыва российского телекоммуникационного кабеля "Балтика" и инцидента на финно-эстонском газопроводе Balticconnector. Об этом пишет местная газета Helsingin Sanomat со ссылкой на заместителя командующего береговой охраной Финского залива.

"Точной информации, что случилось с (российским. – Прим. ред.) подводным кабелем, нет. Не исключено, что это связано с проблемой трубопровода Balticconnector", – пишет газета, цитируя представителя береговой охраны.

До этого "Ростелеком" уведомил финскую сторону о начале 6 ноября ремонтных работ на кабеле связи между Санкт-Петербургом и Калининградом, говорится на сайте министерства экономики Финляндии.

12 октября в районе исключительной экономической зоне Финляндии произошел обрыв российского кабеля, однако начать работы не удалось, так как финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом.

Береговая охрана сообщила, что следит за соблюдением согласованных условий при проведении ремонтных работ российским ремонтным судном "Спасатель Карев".

России до сих пор не было официально предъявлено никаких обвинений о причастности к инциденту на газопроводе Balticconnector, однако на Западе звучали рассуждения соответствующего характера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подобные выпады в Кремле считают проявлениями русофобии.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

Между тем в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кайя Мюккянена, повреждение Balticconnector было вызвано внешними силами.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что повреждение Balticconnector можно расценивать как атаку на инфраструктуру Североатлантического альянса. Сейчас Финляндия и Китайская Народная Республика выясняют роль китайского судна Newnew Polar Bear в повреждении газопровода Balticconnector.