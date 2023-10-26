В Эстонии допустили, что повреждения Balticсonnector и кабелей связи могут быть связаны

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Повреждение газопровода Balticсonnector, эстонско-финского и эстонско-шведского кабелей связи могут быть связаны. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

На встрече в Брюсселе она отметила, что обстоятельства произошедшего продолжают выяснять в тесном сотрудничестве с Финляндией, Швецией, другими союзниками и партнерами. По ее мнению, необходимо тщательно проверить все версии и не делать поспешных выводов.

"В настоящее время ни одна версия относительно эстонских кабелей связи не может быть подтверждена или опровергнута", – подчеркнула Каллас.

Добавляется, что Эстония в сотрудничестве с союзниками по НАТО приняла дополнительные меры по обеспечению безопасности Балтийского моря. В частности, НАТО направило туда свои корабли и самолеты.

Каллас уточнила, что на Совете Европейского союза будут обсуждаться вопросы, связанные с защитой критически важной инфраструктуры. По ее словам, в Эстонии отсутствует риск нарушения безопасности газоснабжения или трансграничного интернет-соединения.

Между тем премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поднял вопрос о желании страны обсудить получение финансирования ЕС на ремонт газопровода Balticconnector. Об этом он заявил перед председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет портал Yle.

Орпо отметил понимание Еврокомиссии, что ответственность за ремонт следует рассматривать вместе, так как это европейская энергетическая инфраструктура. Он напомнил, что газопровод был построен в основном на средства ЕС.

Добавляется, что возможность подобного финансирования обеспечивается через европейский механизм защиты от гибридных угроз, который был создан в прошлом году для координации действий в рамках Евросоюза.

Вопрос о газопроводе и поврежденных подводных кабелях будет рассмотрен на саммите Европейского союза.

Balticconnector перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

Финская полиция считает причастным к повреждению газопровода Китай. Там установили, что в момент инцидента около газового объекта находилось китайское судно.