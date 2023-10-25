Следы обнаружили на дне поврежденного кабеля между Швецией и Эстонией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около поврежденного оптико-волоконного кабеля между Швецией и Эстонией обнаружили следы. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на шведский флот.

"Что-то повлияло на него (кабель. – Прим. ред.) извне и сдвинуло с места. Мы видим на дне следы рядом с ним, но не знаем, намеренно это было сделано или случайно", – сообщил пресс-атташе шведского Военно-морского флота (ВМФ) Йимми Адамссон.

О повреждении подводного телекоммуникационного кабеля между Швецией и Эстонией стало известно 17 октября. Сообщалось, что оно произошло из-за механических действий. Повреждение также связывают с инцидентами на газопроводе Balticconnector и оптико-волоконном кабеле между Финляндией и Эстонией.

Balticconnector перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

Финская полиция считает причастным к повреждению газопровода Китай. Там установили, что в момент инцидента около газового объекта находилось китайское судно.

