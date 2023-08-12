Трех пострадавших при камнепаде туристов в Кабардино-Балкарии доставили в больницу

Фото: МЧС КБР

Трех туристов, попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии, доставили в больницу Нальчика на вертолете. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС республики.

"В 10:20 по московскому времени спасатели на вертолете эвакуировали в республиканскую клиническую больницу город Нальчик трех пострадавших. Полетели на второй заход", – отмечается в сообщении ведомства.

Спасатели отметили, что в группе, попавшей под камнепад, было семь человек. По сообщению прокуратуры республики, один из них погиб. В настоящее время работы по эвакуации продолжаются. Следователи начали доследственную проверку по факту происшествия.

Камнепад в горах Кабардино-Балкарии случился в ночь на 12 августа на высоте 3,5 тысячи метров. Под обрушение пород попали две группы туристов из Санкт-Петербурга. Обе тургруппы были зарегистрированы в МЧС России.