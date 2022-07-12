Трое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона в центре Москвы – СМИ

Фото: depositphotos/Emevil

Трое пьяных мужчин устроили стрельбу из травматического пистолета с балкона квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось в ночь на 11 июля в доме 5 в Красносельском тупике.

"Трое мужчин, употребив алкоголь, открыли стрельбу из пистолета Grand Power T12-FM2 в воздух с балкона. Прибывшими на место полицейскими они были задержаны и доставлены в отдел полиции", – рассказал собеседник агентства.

В отношении нарушителей составили протоколы по части 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях ("Хулиганство"). Им может грозить штраф до 2 500 рублей или административный арест до 15 суток.

Также правоохранители изъяли пистолет и направили его на экспертизу. По словам источника, один из мужчин имеет разрешение на владение оружием.

Ранее сообщалось, что компания молодых людей устроила стрельбу на северо-западе столицы. Видео инцидента, который произошел на Туркменском проезде, появилось в ряде популярных телеграм-каналов. Несколько молодых людей по очереди брали оружие, похожее на автомат, и осуществляли выстрелы в воздух. Позднее компания скрылась.

