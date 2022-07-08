Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы. По последним данным СМИ, в ней участвовали 20 человек.

Драка произошла в 3-м Крутицком переулке. В рукопашную сошлись две группы молодых людей. Один из участников потасовки несколько раз выстрелил. Как сообщили в пресс-службе МВД, на место уже прибыли оперативники. О пострадавших информация пока не поступала.

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