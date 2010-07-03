Сотрудника ОМОНа подозревают в избиении и удержании в квартире своей знакомой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правоохранители проверяют бойца ОМОН "Зубр" Росгвардии в столице на причастность к избиениям и незаконному удержанию своей знакомой в квартире. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, обратившаяся в полицию женщина утверждает, что в течение нескольких месяцев прошлого года боец отряда особого назначения причинял ей телесные повреждения и угрожал убийством.
"Кроме того, 16 декабря мужчина незаконно удерживал ее в квартире на улице Левобережной, чтобы скрыть следы преступлений и остаться безнаказанным", – пояснил источник.
По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что начальник УМВД по Омской области Леонид Коломиец назначил служебную проверку после сообщений в соцсетях о драке главы УМВД по Омску Алексея Меркушова в московском метро.
Как сообщалось, поздно вечером 10 июля на станции "Каширская" полковник Меркушов, слушатель Академии управления МВД России, подрался с машинистом электродепо "Замоскворецкая" Сергеем Гоевым, у которого был выходной день. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.
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