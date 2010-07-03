В Омске заинтересовались информацией о драке шефа полиции в московском метро

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Начальник УМВД по Омской области Леонид Коломиец назначил служебную проверку после сообщений в соцсетях о драке главы УМВД по Омску Алексея Меркушова в московском метро, пишет РИА Новости.

Об инциденте написал паблик "Омбудсмен полиции" во "ВКонтакте". К посту была прикреплена фотография протокола, якобы составленного по факту потасовки.

Из него следует, что поздно вечером 10 июля на станции "Каширская" полковник Меркушов, слушатель Академии управления МВД России, подрался с машинистом электродепо "Замоскворецкая" Сергеем Гоевым, у которого был выходной день.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы, у офицера обнаружили "ушиб мягких тканей лица".

Согласно документу, машинист был нетрезв, а Меркушов от медицинского освидетельствования отказался.

Ранее лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий устроил пьяный дебош в аэропорту Жуковский. Музыкант якобы явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании.