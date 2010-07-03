Женщина похитила волосы в столичном салоне красоты

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Женщина украла волосы из салона красоты в Басманном районе столицы. Полицейские проверяет информацию об ограблении, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД России.

Об инциденте в салоне красоты на Мясницкой улице в полицию сообщили 11 июля. По словам заявительницы, известная ей женщина 1997 года рождения, пришедшая на процедуру по наращиванию волос, нанесла ей телесные повреждения. Затем нападавшая забрала с витрины волосы для наращивания. Положив "добычу" в сумку, злоумышленница скрылась, добавили в полиции.

Проводится проверка. Полицейские устанавливают сумму ущерба.

Ранее сообщалось об еще одном необычном инциденте. Безработный с ножом украл шампунь и шоколад из магазина на северо-востоке столицы. Подозреваемый в разбойном нападении задержан. Размер ущерба оценили в три тысячи рублей.