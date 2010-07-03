Двое пострадали при пожаре в квартире в Зеленограде

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В жилом доме в Зеленограде произошел пожар, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, дежурным поступила информация о пожаре по адресу: Зеленоград, корпус 1126. Сообщалось, что загорелась одна из квартир жилого дома. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

В результате пожара пострадали два человека, еще три человека были спасены с вышележащих этажей. Всех их передали медикам. Пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара в квартире в столичном районе Марфино. Возгорание произошло в доме № 8 по улице Академика Комарова.