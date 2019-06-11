Пожар произошел в квартире в Марфине

Человек пострадал в результате пожара в квартире в столичном районе Марфино, сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах.

Возгорание произошло в доме № 8 по улице Академика Комарова. Горели личные вещи, мебель и мусор на площади около 25 квадратных метров. В 13:47 пожар был ликвидирован. Пострадавшего осматривают медики.