Фото: телеканал Москва 24

Пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот" ликвидирован, сообщает Агентство "Москва".

Огонь потушили на площади 600 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

На улице Волочаевской горели три бытовки и частично металлический ангар. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня. В 12:37 огонь локализовали, а в 13:00 полностью потушили.

Очевидец событий Светлана Васильченко ранее рассказала телеканалу Москва 24, что дым, которым был окутан весь район, начал заметно потухать.

По ее словам, сперва были видны языки пламени и даже слышны хлопки, но на место ЧП выехало огромное количество пожарных машин, и интенсивность пламени начала снижаться.