Площадь пожара на бывшем заводе "Серп и Молот" увеличилась

Фото: Москва 24

Площадь пожара на территории бывшего завода "Серп и Молот" увеличилась до 600 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

На улице Волочаевской горят три бытовки и частично металлический ангар. Огонь тушат 43 человека и 13 единиц техники. По предварительным данным, огонь удалось локализовать.

Очевидец событий Светлана Васильченко рассказала телеканалу Москва 24, что дым, которым был окутан весь район, потухает.

"Буквально пять минут назад он был очень интенсивной силы, были видны языки пламени, слышны хлопки. Здесь пролетал самолет МЧС, облетел территорию. Поскольку было очень много пожарных машин, сейчас это все на этапе угасания", – отметила она.

Она также добавила, что запах гари особо не ощутим, и предположила, что его уносит ветром.

Ранее сообщалось о возгорании автосервиса на площади 250 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.