Один человек пострадал при пожаре в квартире в Подольске

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в квартире в Подольске, пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Московской области, возгорание зафиксировали в микрорайоне Климовск на улице Рощинская, дом 23 А.

В данный момент пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр из-за жары может объявить в столичном регионе о высокой (четвертый класс) пожарной опасности.