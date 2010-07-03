Склады загорелись на севере Москвы

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На складах на севере Москвы вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба МЧС. На площади 300 квадратных метров горит здание и кровля.

Информация о пожаре появилась в 15:30. По предварительным данным, загорелось одноэтажное производственное здание на улице Стандартной, в доме 6.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Сообщений о пострадавших не поступало.

По словам очевидцев, в районе Алтуфьевского шоссе наблюдается плотный черный дым.