Полиция Приморья начала розыск создателей телеграм-канала, где травят подростков

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранительные органы в Приморье устанавливают личности граждан, являющихся администраторами анонимного телеграм-канала, в котором происходит травля подростков из Находки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В телеграм-каналах появились сведения о том, что анонимный канал с двумя тысячами подписчиков размещает фотографии подростков из Находки с оскорбительными подписями. За удаление этих публикаций администраторы якобы требуют деньги. Кроме того, можно предложить кадры с описанием человека, которого хочешь унизить.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту выявленного в Сети аккаунта, где распространяется порочащая подростков информация.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала обновить действующее законодательство для усиления защиты граждан от травли и преследований в соцсетях. По ее словам, сейчас в суде довольно сложно добиться справедливости в случаях клеветы, оскорблений и унижения чести и достоинства.

Мизулина призвала задуматься над введением административной ответственности за активный хейт в соцсетях. Глава Лиги безопасного интернета также подчеркнула важность рассмотрения вопроса введения ответственности и за распространение фото и видео в соцсетях без согласия лица, которое на них изображено.

