Туристку из Москвы спасли в горах Крыма

Фото: mchs.rk.gov.ru

Спасатели провели операцию по эвакуации туристки из Москвы, которая повредила ногу в горах Крыма.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, происшествие случилось во время прогулки в районе туристической тропы "Мисхорская". Отмечается, что женщина 1971 года рождения оступилась и повредила ногу.

По прибытии к месту, сотрудники ведомства оказали пострадавшей первую помощь. Затем с помощью специальных носилок женщину транспортировали к автомобилю скорой помощи. Впоследствии женщина была доставлена в Ялтинскую городскую больницу.

6 мая группу из девяти туристов на Алтае настигла лавина. Выжить удалось двум девушкам. Спустя два дня они добрались до людей и рассказали о произошедшем. В результате спасательной операции МЧС удалось найти тела пятерых из семи погибших.