Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах

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Норвежская туристка умерла после укуса щенка, который укусил ее во время отдыха на Филиппинах, передает "Комсомольская правда".

Как пишет газета The Mirror, 24-летняя девушка приютила бездомного пса. После возвращения домой она почувствовала себя плохо и через два месяца умерла.

Предполагается, что животное укусило норвежку. Причиной смерти стало заражение бешенством. Отмечается, что это первый подобный случай в Норвегии за 200 лет.

Тонны воды ранее обрушились на людей из бассейна в небоскребе на Филиппинах. Инцидент произошел в результате землетрясения магнитудой 6,3.