Тонны воды обрушились на людей из бассейна в небоскребе на Филиппинах

Фото: Скриншот телеканала Москва 24

Видео разлива воды из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле появилось в Сети.

Инцидент произошел в результате землетрясения магнитудой 6,3 на Филиппинах, передает портал "Мир 24".

На кадрах видно, как тонны воды обрушились на землю с крыши здания, высота которого составляет 181 метр.

По данным властей, количество жертв стихии на данный момент составляет восемь человек, еще около 20 госпитализированы.

Вода из бассейна на крыше небоскреба вылилась на прохожих



Эксперты ранее включили Филиппины в рейтинг стран, где наиболее высок риск гибели от природных катаклизмов.