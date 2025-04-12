Силы ПВО сбили ночью 36 беспилотников над российскими регионами

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над пятью регионами РФ в ночь на 12 апреля. Об этом сообщили в Минобороны России.

Больше всего дронов сбили в Курской и Ростовской областях – 18 и 13 БПЛА соответственно. Еще по два беспилотника уничтожили в Орловской и Белгородской областях, а также еще один – в Краснодарском крае.

В Ростовской области беспилотники были уничтожены в городах Каменск-Шахтинский и Шахты, а также в Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не выявлено.

Ранее мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на автомобиль в Горловке. Помимо этого, в результате воздушной атаки также были повреждены три жилых дома.