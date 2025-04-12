Средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы и средства ПВО минувшей ночью отразили воздушную атаку украинских войск в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Вражеские беспилотники были уничтожены в городах Каменск-Шахтинский и Шахты, а также в Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Вечером 11 апреля российские силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Курской областями. Такое количество воздушных целей было сбито всего за полчаса.

Ранее восемь беспилотников ВСУ атаковали компрессорную станцию "Кореновская" трубопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае. Тем не менее российские огневые группы и системы ПВО сбили все БПЛА.