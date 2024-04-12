ФСБ: готовивший теракт в столичной синагоге хранил бомбу под матрасом

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Уроженец Средней Азии, который готовился совершить теракт в московской синагоге, хранил самодельную бомбу дома под матрасом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

На опубликованном ведомством видео показано лежащее на полу тело злоумышленника, пулевые отверстия в окне, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в одной из синагог Москвы, который преступник намеревался совершить во время массового скопления людей.

Проживая в столице, злоумышленник провел разведку около синагоги, а также приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. 10 апреля при задержании молодой человек оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был ликвидирован.