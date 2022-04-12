Железнодорожные пути под Белгородом восстановят в короткий срок – власти

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Разрушенный участок железнодорожных путей в Шебекинском районе Белгородской области восстановят в кратчайшие сроки. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков заявил во время трансляции на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сейчас эти работы (по ремонту путей. – Прим. ред.) проводятся, общаюсь на прямой связи с руководством РЖД. Уверен, что в максимально короткий промежуток времени все эти восстановительные работы будут выполнены", – сказал он.

О повреждении железнодорожных путей в Шебекинском районе Гладков сообщил утром во вторник. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, однако не стал называть причину разрушения.

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование обстоятельств повреждения участка железной дороги и представить доклад по его итогам.

