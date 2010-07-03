Очевидцы рассказали о драке Гулиева с американцем

Футболиста Гулиева могут оштрафовать на 5 млн рублей и сослать в дубль
Футболист "Спартака" Аяз Гулиев недолго выяснял отношения с американцем Майком Коу Джоном Эли, после того как задел его своим Mercedes. По словам очевидцев, драка закончилась быстро, сообщает телеканал Москва 24.
"Свое дело сделали и ушли. Помахали руками и все", – говорят случайные свидетели потасовки, произошедшей на Краснопрудной улице.
Гражданина США, по словам прохожих, покалечили не очень сильно. Люди видели, как он выходил из скорой с заклеенным носом.
На происшествие уже отреагировал спортивный журналист Василий Уткин, который несколько дней назад брал у Гулиева интервью. Тот факт, что спортсмен, прежде рассуждавший о семейных ценностях и морали, сосредоточенной в религии, проехал на красный свет и избил пешехода, поразил комментатора.
А заслуженный тренер Геннадий Костылев в случившемся обвинил не самого футболиста, а систему, которая его создала. "Разве он виноват, что ему столько денег дали? Их надо ограничить как-то, воспитывать. У нас же все могут простить или глаза закрыть", – сказал он.
Примечательно, что на автомобиле Гулиева, который футболист купил в прошлом году, числится уже больше 200 нарушений.
В полиции о драке узнали 10 апреля. Утром Гулиев проехал на красный свет, задев иностранца. После он вышел из машины, догнал пешехода и сломал ему нос. В участке американец отказался от претензий к футболисту. На спортсмена завели административное дело за проезд на запрещающий сигнал светофора.
Чтобы сгладить ситуацию, Гулиев извинился перед потерпевшим, болельщиками и своим клубом. Тем не менее руководство "Спартака" все же решило наказать футболиста. Его вывели из основного состава и оштрафовали. Размер штрафа, по данным СМИ, составляет пять миллионов рублей. Это на миллион меньше его зарплаты в месяц.
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