Футболист "Спартака" Гулиев повздорил с пешеходом в центре Москвы

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Игрок футбольного клуба "Спартак" Аяз Гулиев проехал на красный свет и задел пешехода на Краснопрудной улице. В итоге против спортсмена возбудили административное дело, передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

Сообщение о конфликте в полицию поступило утром 10 апреля. Уже в участке пешеход, который, по данным СМИ, был американцем, отказался от претензий к Гулиеву. Получается, что футболисту придется отвечать только за "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика".

Ранее сообщалось, что Гулиев не только задел прохожего автомобилем Mercedes, но и сломал ему нос.