"Спартак" оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей за драку с американцем

Столичный "Спартак" оштрафовал футболиста Аяза Гулиева и вывел его из основного состава. Сам клуб размер штрафа не раскрывает, однако СМИ утверждают, что с игрока потребовали пять миллионов рублей, сообщает телеканал Москва 24.
Наказать спортсмена решили за драку с пешеходом на Краснопрудной улице. Сперва Гулиев проехал на красный свет и задел прохожего, который оказался американцем Майком Коу Джоном Эли. Затем между ними возник конфликт и футболист сломал иностранцу нос.
Представители "Спартака" заверили, что штраф соответствует тяжести поступка Гулиева, передает РБК. При этом в месяц 22-летний футболист получает шесть миллионов рублей, уточняет Telegram-канал Baza.
После потасовки Гулиев переведен в дубль. Он не сможет выходить на поле в официальных матчах.
Футболист уже извинился перед "Спартаком", болельщиками клуба и пострадавшим. В свою очередь, гражданин США в полицейском участке заявил, что у него нет претензий к Гулиеву. Поэтому спортсмену придется отвечать только за проезд на запрещающий сигнал светофора.
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