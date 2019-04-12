"Стыдно": Гулиев извинился за драку с американцем

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев извинился за драку с пешеходом в центре Москвы. Слова футболиста опубликованы на сайте клуба.
"Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно", – сообщил Гулиев, отметив, что ситуация станет для него уроком на всю жизнь.
В ФК "Спартак" указали, что к игроку применят строгие дисциплинарные санкции.
"Стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция возбудила дело в отношении Гулиева. Полузащитнику грозит штраф за проезд на красный свет после драки на Краснопрудной улице.
В среду, 10 апреля, спортсмен сломал нос иностранцу во время дорожного конфликта. По данным СМИ, футболист проехал на запрещающий свет светофора, зацепил на пешеходном переходе 29-летнего американца Майкла Коу Джона Эли, а затем столкнулся с другой машиной.
Как видно на кадрах, полузащитник вышел из машины и ударил пешехода, после чего сел за руль. Однако затем решил продолжить конфликт и догнал оппонента еще раз. Сначала игрок утверждал, что драка началась по вине иностранца, который якобы ударил по автомобилю. Американцу понадобилась помощь врачей.
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