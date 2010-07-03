Почетный президент РФС отреагировал на инцидент с полузащитником "Спартака" Гулиевым

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью Москве 24 прокомментировал инцидент с полузащитником московского "Спартака" Аязом Гулиевым. Тот устроил драку с пешеходом в центре Москвы. По словам Колоскова, в этом случае необходимо "серьезное общественное порицание".
"Такое поведение неприемлемо ни для кого: ни для спортсмена, ни для обычного российского гражданина. Есть правила, и они для всех одинаковые... И то, что сейчас происходит с Кокориным и Мамевым, – это, мне кажется, усугубляет ответственность Гулиева за случившееся", – сказал он.
Если ты игрок такого футбольного клуба, как "Спартак", то должен с достоинством и честью нести это.
Вячеслав Колосков
почетный президент РФС
Колосков также добавил, что футбольные клубы должны начать заниматься своими игроками.
"Я бы вокруг этого поднял серьезную волну. Не надо забывать, что вы руководители, тренеры в первую очередь. Не надо забывать, что вы должны воспитывать людей", – подчеркнул Колосков.
Ранее Гулиев ввязался в драку с пешеходом на Краснопрудной улице. Сперва футболист проехал на красный свет и задел прохожего, который оказался американцем Майком Коу Джоном Эли. Затем между ними возник конфликт и спортсмен сломал иностранцу нос.
Позднее Гулиев принес публичные извинения за свой поступок перед "Спартаком", болельщиками клуба и пострадавшим. В свою очередь, гражданин США в полицейском участке заявил, что у него нет претензий к футболисту. Поэтому спортсмену придется отвечать только за проезд на запрещающий сигнал светофора.
Столичный "Спартак" оштрафовал Гулиева и вывел его из основного состава. Сам клуб размер штрафа не раскрывает, однако СМИ утверждают, что с игрока потребовали пять миллионов рублей.
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