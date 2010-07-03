Почетный президент РФС отреагировал на инцидент с полузащитником "Спартака" Гулиевым

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью Москве 24 прокомментировал инцидент с полузащитником московского "Спартака" Аязом Гулиевым. Тот устроил драку с пешеходом в центре Москвы. По словам Колоскова, в этом случае необходимо "серьезное общественное порицание".

"Такое поведение неприемлемо ни для кого: ни для спортсмена, ни для обычного российского гражданина. Есть правила, и они для всех одинаковые... И то, что сейчас происходит с Кокориным и Мамевым, – это, мне кажется, усугубляет ответственность Гулиева за случившееся", – сказал он.





Вячеслав Колосков почетный президент РФС Если ты игрок такого футбольного клуба, как "Спартак", то должен с достоинством и честью нести это.

Колосков также добавил, что футбольные клубы должны начать заниматься своими игроками.

"Я бы вокруг этого поднял серьезную волну. Не надо забывать, что вы руководители, тренеры в первую очередь. Не надо забывать, что вы должны воспитывать людей", – подчеркнул Колосков.

Ранее Гулиев ввязался в драку с пешеходом на Краснопрудной улице. Сперва футболист проехал на красный свет и задел прохожего, который оказался американцем Майком Коу Джоном Эли. Затем между ними возник конфликт и спортсмен сломал иностранцу нос.

Позднее Гулиев принес публичные извинения за свой поступок перед "Спартаком", болельщиками клуба и пострадавшим. В свою очередь, гражданин США в полицейском участке заявил, что у него нет претензий к футболисту. Поэтому спортсмену придется отвечать только за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Столичный "Спартак" оштрафовал Гулиева и вывел его из основного состава. Сам клуб размер штрафа не раскрывает, однако СМИ утверждают, что с игрока потребовали пять миллионов рублей.



Ксения Руденко