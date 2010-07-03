Кокорин прокомментировал нападение футболиста Гулиева на пешехода

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Футболист Александр Кокорин прокомментировал инцидент с игроком "Спартака" Аязом Гулиевым, избившим пешехода в Москве, сообщает РИА Новости.

"Мы весь день здесь провели, что ему посоветовать. Надо посмотреть, что он сделал, покажите нам видео", – ответил Кокорин журналистам в здании суда.

Инцидент произошел на Краснопрудной улице, когда 22-летний Гулиев ехал на своем Mercedes на тренировку. Сперва футболист проехал на красный свет и задел прохожего, который оказался американцем Майком Коу Джоном Эли. Затем между ними возник конфликт и футболист сломал иностранцу нос.

Спортсмен уже извинился перед "Спартаком", болельщиками клуба и пострадавшим. Американец в отделе полиции заявил, что не имеет претензий к Гулиеву.

В "Спартаке" заявили, что оштрафовали футболиста и вывели его из основного состава. Сам клуб размер штрафа не раскрывает, однако СМИ утверждают, что с игрока потребовали пять миллионов рублей.

В пятницу в Пресненском суде Москвы продолжается допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Всего по делу заявлено 45 свидетелей.

