Движение транспорта по Русаковской эстакаде полностью восстановлено

Движение по Русаковской эстакаде полностью восстановлено после аварии с участием нескольких автомобилей, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Госавтоинспекция Москвы, в свою очередь, сообщила в своем телеграм-канале, что всего на Русаковской эстакаде столкнулись 6 транспортных средств, в результате чего пострадали 3 человека.

Авария произошла на внешней и внутренней стороне Русаковской эстакады вечером 12 марта. В связи с произошедшим движение по внешней стороне было затруднено на два километра, по внутренней – на четыре.

До этого в подмосковном Белоозерском автомобиль наехал на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии несовершеннолетнюю доставили в больницу, а затем отпустили домой.