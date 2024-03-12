Пожар в резервуаре нефтехранилища в Орле распространился на 100 кв м

Фото: МЧС Орловской области

Пожар в резервуаре в орловском нефтехранилище после падения беспилотника распространился на площади в 100 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте правительства Орловской области.

Ночью 12 марта глава региона Андрей Клычков рассказал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА в Орле. По его словам, в результате происшествия пострадавших нет.

Губернатор рекомендовал местному населению соблюдать бдительность и при необходимости обращаться за помощью к местным спецслужбам и правоохранительным органам.

Позже Клычков добавил, что в ликвидации пожара участвуют свыше 60 человек, 14 единиц основной техники, четыре высотных механизма, а также пожарный поезд.