12 марта, 08:00Происшествия
Пожар в резервуаре нефтехранилища в Орле распространился на 100 кв м
Фото: МЧС Орловской области
Пожар в резервуаре в орловском нефтехранилище после падения беспилотника распространился на площади в 100 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте правительства Орловской области.
Ночью 12 марта глава региона Андрей Клычков рассказал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА в Орле. По его словам, в результате происшествия пострадавших нет.
Губернатор рекомендовал местному населению соблюдать бдительность и при необходимости обращаться за помощью к местным спецслужбам и правоохранительным органам.
Позже Клычков добавил, что в ликвидации пожара участвуют свыше 60 человек, 14 единиц основной техники, четыре высотных механизма, а также пожарный поезд.
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