Спасатели ликвидировали последствия взрыва и пожара в жилом доме в Воронеже

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Завершена ликвидация последствий взрыва и пожара в жилом доме в Воронеже. Жильцов временно разместили в лицее №1, сообщил мэр города Вадим Кстенин.

"Как только проведем мероприятия по переписи населения и опросу, разместим тех, кому некуда идти и у кого нет родственников, в гостинице. Будем размещать людей до тех пор в гостинице, пока не ликвидируем последствия", – приводит слова мэра "Интерфакс".

Кстенин добавил, что как только следственные органы дадут одобрение, власти начнут проведение экспертизы и обследование помещений дома.

Ранее сообщалось, что взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном 9-этажном жилом панельном доме в Воронеже, на улице Хользунова, дом 88. В результате обрушились межэтажные перекрытия 3–4-го этажей и начался пожар на площади 120 квадратных метров. Погибли два человека.