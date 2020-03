Осужденного на 23 года Вайнштейна госпитализировали

Фото: TASS/EPA/Jason Szenes

Американский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный в среду к 23 годам тюрьмы, госпитализирован.

Как сообщает телеканал CNN, причиной стали проблемы с сердцем. Отмечается, что продюсер жаловался на боли в груди. Он был направлен в больницу в Нью-Йорке.

В феврале жюри присяжных признало его виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти. По двум наиболее серьезным пунктам Вайнштейна оправдали.

В октябре 2017 года в The New York Times опубликовали материал, в котором рассказывалось, что Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании The Weinstein Company, обещая карьерное продвижение.

Более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера.

Вайнштейн свою вину отрицает. Тем не менее он публично извинился, пообещав исправиться. Совет директоров The Weinstein Company уволил его, а позже объявил компанию банкротом.