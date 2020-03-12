Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

05:57

Осужденного на 23 года Вайнштейна госпитализировали

происшествия за рубежом культура общество суды

Фото: TASS/EPA/Jason Szenes

Американский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный в среду к 23 годам тюрьмы, госпитализирован.

Как сообщает телеканал CNN, причиной стали проблемы с сердцем. Отмечается, что продюсер жаловался на боли в груди. Он был направлен в больницу в Нью-Йорке.

В феврале жюри присяжных признало его виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти. По двум наиболее серьезным пунктам Вайнштейна оправдали.

В октябре 2017 года в The New York Times опубликовали материал, в котором рассказывалось, что Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании The Weinstein Company, обещая карьерное продвижение.

Более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера.

Вайнштейн свою вину отрицает. Тем не менее он публично извинился, пообещав исправиться. Совет директоров The Weinstein Company уволил его, а позже объявил компанию банкротом.

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика