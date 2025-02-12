Мать впавшего в кому россиянина на Пхукете рассказала о его состоянии

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Перенесший инфаркт в аэропорту Пхукета россиянин находится на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает телеканал "360" со ссылкой на его мать Наталью Викторовну.

Ранее СМИ сообщили, что 52-летний турист по имени Дмитрий 7 февраля упал без сознания посреди зала тайского аэропорта. Врачи диагностировали у него острый инфаркт и остановку сердца. Но специалисты смогли восстановить биение сердца.

Позже мужчине провели несколько операций, включая шунтирование. В настоящее время он находится в состоянии комы. У туриста не было страховки, поэтому его матери выслали чек почти на 320 тысяч бат (около миллиона рублей).

Мать Дмитрия подтвердила, что ее сын находится без сознания. Однако пока непонятно, что именно с ним происходит. Женщина подчеркнула, что Дмитрий самостоятельно не может дышать.

"Свои деньги у меня были, я уже переслала их за первый счет. Мы на связи с врачами", – добавила женщина.

Также она рассказала, что собирает деньги на лечение сына, так как своей семьи у него нет. Кроме того, она собирается лететь в Таиланд, но пока занята продлением загранпаспорта.

Ранее в Таиланде стальная балка, вылетевшая из грузовика, насквозь пронзила ногу жительнице Нижнего Новгорода. Женщина потеряла много крови, но врачи извлекли балку, сшили разорванные мышцы и вены.

