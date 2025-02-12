Глава штаба антитеррористического центра СБУ задержан на Украине

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На Украине задержали мужчину, с 2016 года занимавшего пост руководителя антитеррористического подразделения Службы безопасности Украины. Его личность не раскрывается. Об этом СБУ сообщила в телеграм-канале.

Глава ведомства Василий Малюк рассказал, что мужчина подозревается в государственной измене. Служба зафиксировала 14 эпизодов противоправной деятельности главы штаба.

Малюк лично участвовал в работе оперативно-следственной группы, которая занималась поиском и поимкой мужчины, уточняет СБУ. Он также руководил операцией по задержанию подозреваемого. На всех этапах работы глава СБУ регулярно информировал о ходе дела президента Украины Владимира Зеленского.

"За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя – мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль", – подчеркнул Малюк.

Кроме того, из-за действий главы штаба служба в течение продолжительного времени предоставляла ложные сведения в целях контрразведки, а после – в рамках уголовного расследования.

Ранее в России агента СБУ, обвиняемого в покушении на убийство военнослужащего из Джанкоя, приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

62-летнего гражданина Украины признали виновным в покушении на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенном общеопасным способом по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, а также в незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ.