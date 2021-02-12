Обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже арестовали

Фото: СК РФ по Воронежской области

Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве 47-летней учительницы в Воронеже, арестован. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

"По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Как уточняется, уголовное дело расследуется по двум статьям: "Убийство, сопряженное с разбоем" и "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей".

По данным следователей, тело преподавателя нашли 2 февраля с многочисленными ножевыми ранениями около одного из кафе на Московском проспекте.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщила, что следователи установили личность 31-летнего мужчины, причастного к убийству.

По данным следствия, мужчина напал на женщину вблизи одного из кафе и нанес ей многочисленные ножевые ранения, отчего она скончалась на месте. Злоумышленник также похитил у педагога ценные вещи.

