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Происшествия

10 февраля, 22:21

Полиция установила местонахождение обвиняемого в убийстве воронежской учительницы

происшествия регионы

Фото: СК РФ

Полицейские установили местонахождение мужчины, обвиняемого в убийстве 47-летней учительницы одной из воронежских школ. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает ТАСС.

По данным следователей, тело преподавательницы 2 февраля с многочисленными ножевыми ранениями нашли около одного из кафе на Московском проспекте.

Как уточнила Волк, в скором времени мужчина, обвиняемый в убийстве, будет доставлен к следователю СК РФ. Продолжатся следственные и процессуальные действия после убийства в Воронеже.

Ранее неизвестный напал на женщину вблизи одного из кафе и нанес ей многочисленные ножевые ранения, отчего она скончалась на месте. Злоумышленник также похитил у педагога ценные вещи. В результате заведено уголовное дело по статьям "Убийство, сопряженное с разбоем" и "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей".

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