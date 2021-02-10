Полиция установила местонахождение обвиняемого в убийстве воронежской учительницы

Фото: СК РФ

Полицейские установили местонахождение мужчины, обвиняемого в убийстве 47-летней учительницы одной из воронежских школ. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает ТАСС.

По данным следователей, тело преподавательницы 2 февраля с многочисленными ножевыми ранениями нашли около одного из кафе на Московском проспекте.

Как уточнила Волк, в скором времени мужчина, обвиняемый в убийстве, будет доставлен к следователю СК РФ. Продолжатся следственные и процессуальные действия после убийства в Воронеже.

Ранее неизвестный напал на женщину вблизи одного из кафе и нанес ей многочисленные ножевые ранения, отчего она скончалась на месте. Злоумышленник также похитил у педагога ценные вещи. В результате заведено уголовное дело по статьям "Убийство, сопряженное с разбоем" и "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей".