Установлена личность причастного к убийству учительницы в Воронеже

14:11
Фото: СК РФ по Воронежской области
Следователи установили личность мужчины, причастного к убийству учительницы математики в Воронеже Натальи Тушинской. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.
"Совокупность полученных данных позволила установить лицо, причастное к совершению указанных преступлений, – им оказался 31-летний мужчина, которому следователями СК предъявлено заочное обвинение, он объявлен в федеральный розыск. Иная информация в настоящее время в интересах следствия не подлежит разглашению", – говорится в сообщении.
Следователи отметили, что для установления личности подозреваемого были изучены записи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели, а также была назначена генетическая экспертиза следов обуви. В настоящее время специалисты продолжают следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Учительницу математики убили возле кафе в Воронеже 2 февраля. Неизвестный напал на женщину вблизи одного из кафе и нанес ей многочисленные ножевые ранения, отчего она скончалась на месте. Злоумышленник также похитил у педагога ценные вещи.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, сопряженное с разбоем" и "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей".
Наталья Тушинская окончила математический факультет Воронежского педагогического университета в 1996 году. Преподавать начала в 2004 году, а в школе № 1 проработала более 10 лет. За несколько дней до смерти ее наградили за многолетний добросовестный труд грамотой управления образованием.
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