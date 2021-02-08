Установлена личность причастного к убийству учительницы в Воронеже

Фото: СК РФ по Воронежской области

Следователи установили личность мужчины, причастного к убийству учительницы математики в Воронеже Натальи Тушинской. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

"Совокупность полученных данных позволила установить лицо, причастное к совершению указанных преступлений, – им оказался 31-летний мужчина, которому следователями СК предъявлено заочное обвинение, он объявлен в федеральный розыск. Иная информация в настоящее время в интересах следствия не подлежит разглашению", – говорится в сообщении.

Следователи отметили, что для установления личности подозреваемого были изучены записи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели, а также была назначена генетическая экспертиза следов обуви. В настоящее время специалисты продолжают следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Учительницу математики убили возле кафе в Воронеже 2 февраля. Неизвестный напал на женщину вблизи одного из кафе и нанес ей многочисленные ножевые ранения, отчего она скончалась на месте. Злоумышленник также похитил у педагога ценные вещи.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, сопряженное с разбоем" и "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей".

Наталья Тушинская окончила математический факультет Воронежского педагогического университета в 1996 году. Преподавать начала в 2004 году, а в школе № 1 проработала более 10 лет. За несколько дней до смерти ее наградили за многолетний добросовестный труд грамотой управления образованием.